Stadio Milan, avanti per San Donato. Arrivano novità su San Siro

San Siro, la reazione di Milan e Inter

Nella lettera si legge: «condizioni per realizzare interventi compatibili in larga misura con il calendario degli eventi. Un intervento realizzabile per fasi, garantendo la continuità degli eventi sportivi attraverso una programmazione pluriennale che privilegi i periodi estivi». Insomma, qualche periodo di convivenza sarebbe possibile, però buona parte dei lavori avverrebbe durante lo stop della stagione sportiva. Ma come hanno reagito i due club? Milan e Inter non avrebbero alcuna preclusione a proseguire il dialogo con Sala, ma intanto procedono con i rispettivi progetti a San Donato e Rozzano. In particolare, da sponda rossonera non riscontrano particolari novità dalla lettera di Webuild. LEGGI ANCHE: Futuro, Pioli, obiettivi e stadio. Cardinale parla a tutto tondo