Stadio San Siro, la Soprintendenza apre: possibile passo avanti?

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la Soprintendenza, martedì, avrebbe aperto alla possibilità di ristrutturare San Siro

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la Soprintendenza, martedì, avrebbe aperto alla possibilità di ristrutturare il Meazza, rompendo il tabù della parziale demolizione del secondo anello di San Siro. Questo potrebbe essere un grande passo in avanti per il nuovo stadio di Milan e Inter vicino al 'vecchio' impianto. Ci sono pareri contrastanti e a favore.