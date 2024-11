Stadio San Siro, Inter e Milan: ricorso contro il Comune respinto. Ecco perché

Milan e Inter avevano presentato ricorso contro il Comune di Milano in quanto chiedevano di ridimensionare il corrispettivo relativo al canone di concessione di San Siro dovuto a Palazzo Marino per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, vale a dire quelle in cui, a causa dell’emergenza Covid, gli spalti del Meazza sono stati in buona parte vuoti.

Stadio San Siro, l'affitto di Inter e Inter durante il COVID: ricorso contro il Comune respinto

Come spiega il quotidiano 'Il Giorno', l'11 ottobre 2021 il Comune aveva applicato una riduzione del canone del 22,73% per il 2019-2020 e del 19,59% per il 2020-2021, invitando poi i due club a versare in totale 7.753.484 euro. Milan e Inter non erano d'accordo con questo calcolo. Ieri è arrivata la sentenza della Quinta Sezione del Tar presieduta da Daniele Dongiovanni, che ha respinto il ricorso delle due società, le quali ora potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato.