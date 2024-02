Stadio Milan a San Siro con la proprietà? I rossoneri lavorano per San Donato

Continuano le tappe per il nuovo stadio del Milan e per la situazione di San Siro. Ne parla 'Il Corriere dello Sport'. Ecco le ultime

Continuano le tappe per il nuovo stadio del Milan e per la situazione di San Siro. Ne parla 'Il Corriere dello Sport'. E' durato mezz'ora, si legge, l'incontro sullo stadio San Siro che si è tenuto ieri mattina al Comune di Milano tra Inter, Milan e il sindaco Sala. Uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione dovrà essere consegnato in tre mesi ma ci sono dei paletti, imposti da due club, rappresentati da Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. In primis sulla tutela dell'eventuale perdita di disponibilità di capienza dello stadio durante i lavori. Gli interventi dovranno essere compatibili con il calendario delle partite al fine di evitare danni economici. Questione vincolante è che lo stadio dovrà diventare di proprietà delle squadre. Tuttavia, scrive il quotidiano, filtrerebbe freddezza da parte di entrambi i club sulla ristrutturazione. Il Milan procederebbe con lo stadio a San Donato, mentre l'Inter a Rozzano.