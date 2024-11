Stadio San Siro, quanti ricavi dall’edificazione circostante? Cifra importante

Come scrive il Corriere.it, la realizzazione del nuovo stadio vicino a San Siro , potrebbe dare diritto all’edificazione di 98 mila metri quadri di uffici, alberghi e centri commerciali , che potrebbero generare come minimo 500 milioni di ricavi. Un'operazione che va ben oltre quello che potrebbe essere il nuovo impianto del Milan e dell'Inter. Come si legge dalla relazione dell’Agenzia delle entrate, il Comune di Milano intende vendere un’area di circa 280 mila metri quadrati, ovvero quella dello stadio più tutti i piazzali e parcheggi compresi tra le vie Harar, Tesio e Achille . Ci potrebbe essere la costruzione di un intero nuovo ambito urbano di circa 500 mila metri quadri.

Stadio San Siro, ricavi importanti oltre al nuovo impianto di Milan e Inter

Per arrivare a una stima del valore dello stadio, scrive il Corriere, l'Agenzia delle entrate ha calcolato che costruirne uno nuovo della stessa fasciapotrebbe costare circa 230 milioni. A questa somma andrebbe sottratto circa il 40 per cento per l'«obsolescenza fisica» e un 30 per cento di «obsolescenza funzionale». Quest'ultima voce è interessante: vuol dire che, se avesse tutti i servizi di uno stadio ultra moderno, San Siro renderebbe almeno il 30 per cento in più a partita. Un singolo «spettatore presente allo Stadium della Juventus ha generato in media 53,4 euro a partita, contro i 32,86 euro dell'Inter e i 29,68 euro del Milan». Ecco perché, ad oggi, San Siro viene valutato 73 milioni di euro. Quel che vale di più però sono gli spazi intorno: dovrebbero concorrere al prezzo di cessione dell'intera area per 124 milioni.