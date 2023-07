Stadio Milan, passi a San Donato: si attende il progetto rossonero

Il Milan, riporta Tuttosport, starebbe studiando anche la nuova viabilità legata allo stadio di proprietà che potrebbe essere realizzato a San Donato. Il club rossonero avrebbe affidato il compito di predisporre un progetto sui nuovi svincoli da realizzare nell’area a uno studio di architettura specializzato in questo settore. I terreni privati, acquistati dal Milan nei giorni scorsi dallo studio di San Donato che aveva sviluppato il veicolo Sport Life City, si trovano tra tangenziale e bretella dell’A1. Quindi potrebbe essere necessario ridisegnare alcune uscite per garantire un accesso migliore ai tifosi in auto o pullman. Per capire, continua il quotidiano, questi dettagli bisogna attendere il primo progetto che il Milan dovrà consegnare a breve al Comune di San Donato. Il sindaco Francesco Squeri intenderebbe coinvolgere anche gli altri enti locali confinanti e la Regione nelle fasi successive. Con l'Inter che resta sempre sullo sfondo in attesa di novità. LEGGI ANCHE: Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan e il calciomercato