Stadio Milan, summit in corso con Sala: presente Cardinale

Milan, incontro tra Sala e la dirigenza per lo stadio

Come riportato da Gazzetta.it, ci sarebbe un summit in corso per il nuovo stadio del Milan. A Palazzo Marino starebbe andando in scena l'incontro tra il sindaco Beppe Sala e i vertici rossoneri, nello specifico l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni. Sarebbe presente, al contrario delle prime novità, anche il patron di Red Bird Gerry Cardinale. I piani alti del Milan discuteranno con il sindaco della possibilità del nuovo impianto nella zona di La Maura.