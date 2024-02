Stadio Milan a San Donato, la lettera al Comune: “Piano che non ci vincola”

Continuano i passi avanti del Milan verso lo stadio a San Donato. Nel giorno in cui il sindaco di Milano ha convocato in forma ufficiale e perentoria Milan e Inter a Palazzo Marino per illustrare ai club la proposta sulla ristrutturazione del Meazza , è andato avanti l'iter burocratico per quanto riguarda il nuovo impianto rossonero a San Donato .

Stadio Milan a San Donato, lettera al Comune

Come riporta questa mattina l'edizione milanese di Repubblica, nelle scorse ore il Milan ha inviato una lettera al Comune di Milano per rispondere al sindaco Giuseppe Sala che qualche settimana fa aveva chiesto al club rossonero di "chiarire in maniera inequivocabile se la presentazione da parte della stessa di un'istanza al Comune di San Donato Milanese per la realizzazione di un nuovo stadio nel suo territorio debba ritenersi a tutti gli effetti equivalente a una rinuncia alla proposta del 2019". Ecco la risposta del Milan: "Occorre dare risposta negativa alla vostra domanda, in quanto la società non ha rinunciato né ha inteso rinunciare implicitamente alla proposta".