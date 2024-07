Stadio Milan a San Donato, l’assessore: “Comitato per l’Accordo di programma…”

Continua il lavoro del Milan per il nuovo stadio a San Donato. Si stanno muovendo i pezzi e i passi per l'iter dell'Accordo di programma

Continua il lavoro del Milan per il nuovo stadio a San Donato. Al momento si stanno muovendo i pezzi e i passi per l'iter dell'Accordo di programma. Il sito de Il Cittadino riporta le parole dell'assessore sandonatese Massimiliano Mistretta, proprio sui prossimi passi per lo stadio. Secondo il sito, già nei prossimi giorni verranno presi contatti con Regione Lombardia, Città metropolitana e Ferrovie dello Stato che hanno tutte dato riscontro riguardo alla richiesta di adesione alla trafila burocratica che è stata loro inviata dal sindaco Francesco Squeri nell’aprile corso. Ecco le parole di Mistretta.