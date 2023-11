Stadio Milan, ‘stupiti dalle parole di Sala’: si procede per San Donato

Milan e Inter, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' sono stupite sulla questione stadio. Stupore per le ultime parole del sindaco Beppe Sala, dopo che il Consiglio comunale di giovedì ha approvato una mozione per chiedere ai club di costruire in città il nuovo stadio: «A questo punto convocheremo le due squadre. Continuo a ribadire come a mio giudizio sia un errore andare fuori da Milano». La convocazione non ha ancora avuto un seguito pratico. Ecco perché i club non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali.