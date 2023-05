Stadio Milan, Sala: “Non ho parlato coi club” | NEWS

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime parole di Sala in merito al prossimo stadio del Milan

Il Milan pensa alla locazione del nuovo stadio . I rossoneri non abbandonano, ancora, l'ipotesi San Siro con l'Inter. Ne ha parlato anche Giuseppe Sala . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport le ha riportate.

Stadio Milan, le parole di Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricevuto da Inter e Milan una nota congiunta con cui i club chiedono «di prorogare i termini per la revisione del Dossier di progetto» sul nuovo San Siro e «di fare chiarezza su eventuali vincoli sullo stadio esistente e sulla ventilata ipotesi di referendum cittadino». La lettera «potrebbe essere una vera riapertura ma non ho parlato coi club», ha detto ieri Sala.