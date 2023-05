Milan, il pari con la Cremonese costa caro: torna di moda il #PioliOut

Il pari tra Milan e Cremonese ha fatto ritornare di moda sui social l'hashtag #PioliOut, contro l'allenatore del Diavolo

Nella serata di mercoledì 3 maggio il Milan è incappato in un pareggio contro la Cremonese che lo fa rallentare nella corsa Champions. Una battuta d'arresto contro la penultima della classe che per altro rappresenta l'ennesimo passo falso di questo scorcio di stagione, l'ennesima occasione fallita per poter dare un'accelerata decisiva verso le prime posizioni della graduatoria. E che riapre una ferita che sembrava essersi chiusa dopo la conquista dello scudetto 2021/2022. E invece no, perché su 'Twitter' è tornato di moda il #PioliOut.

Milan, dopo la Cremonese impazza sui social il #PioliOut —

Un utente, ad esempio, sottolinea come le scelte di Stefano Pioli non siano state a suo dire quelle giuste, sostenendo: "Ieri sera mancava la zoppa di Montenero e poi c'erano tutti in campo, tranne quelli che ci dovevano stare".#PioliOut

C'è poi chi ironizza sul fatto che si dia la colpa a Charles De Ketelaere per le mancate vittorie contro Lecce, Salernitana, Cremonese, Bologna ed Empoli, ma non si attribuiscano errori a Stefano Pioli.

E infine un altro utente si rivolge a Davide Calabria, facendogli notare come la stagione successiva allo scudetto più bello sarà macchiata dal rischio di partecipare all'Europa League nella prossima annata: "Adesso Calabria? Adesso andate in Conference e lo scudetto più bello di sempre sarà macchiato per l'eternità da questa stagione infame dove saremo, alla fine, umiliati anche dall'Inter". #pioliout

Ma non sono tutti contro Stefano Pioli. Un utente ha infatti sottolineato di essere confuso nel sentire #PioliOut e un minuto dopo ascoltare 'Pioli is on fire', coro intonato dalla Curva Sud.

E per finire ecco un ultimo utente, che difende a spada tratta il tecnico del Milan, spiegando come la responsabilità sia anche delle riserve che non sono all'altezza dei titolari: "Tutti che urlano al #PioliOut Una domanda sola: ma una squadra come il Milan deve avere problemi a fare turnover con la Cremonese? Non so forse i giocatori hanno anche la loro responsabilità… che dite?". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Dalla Francia: “Contatti positivi tra Ibrahimovic e il Monza”