Stadio Milan, ostacoli per ‘La Maura’: altro incontro settimana prossima

Come riporta Repubblica, edizione di Milano, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo incontro a Palazzo Marino tra il club rossonero, rappresentato dal suo presidente Paolo Scaroni, e il sindaco meneghino Beppe Sala. Nell'incontro avvenuto ieri, molto breve, Scaroni ha illustrato quali sono i passaggi per la presentazione del nuovo progetto e hanno affrontato le problematiche emerse: la costruzione nel Parco Sud e la volontà espressa da Sala di rispettare una percentuale di verde nel masterplan. L'obiettivo è riaggiornarsi la prossima settimana: previsto un incontro dai contorni ufficiali in cui potrebbe essere presentato il progetto. Dunque il club di via Aldo Rossi insiste e insisterà ma i tempi si preannunciano ugualmente lunghi e i molti vincoli potrebbero anche non essere semplici da eliminare. Le parti si sarebbero riaggiornate per la prossima settimana quando dovrebbe essere in programma un incontro più ufficiale.