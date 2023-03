Stadio Milan, l’Inter ha saputo tutto tramite la stampa: la reazione

Il Milan , molto probabilmente, potrebbe pensare a costruire lo stadio in solitaria. Ecco la reazione dell' Inter come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Stadio Milan, la reazione dell'Inter

In questi giorni Zhang, si legge, ha dovuto pure prendere coscienza dell'eventualità che il Milan possa abbandonare l'Inter sulla questione relativa allo stadio. In Viale Liberazione erano inizialmente tutti stupiti dalle notizie emerse perché apprese via stampa. Tuttavia, una volta confermate di persona nella riunione dei due club col Sindaco Sala, si è preso atto di quanto potrebbe accadere, con la relativa consapevolezza di avere comunque un piano di lavoro eventuale con i cugini e un altro senza. L'Inter, quindi, si starebbe preparando a progettare la lavorazione e la costruzione di un nuovo stadio di proprietà in solitaria, senza più l'aiuto dei cugini del Milan.