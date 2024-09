Stadio Milan, perché farlo con l’Inter? Ecco i punti a favore

I pro

Si tratta di capire se costi di costruzione potranno essere coperti dai maggiori ricavi previsti negli anni futuri e se, la differenza tra ricavi e costi, remuneri adeguatamente il capitale investito. Come ricorda il quotidiano, uno stadio vive circa 50 giorni in un anno, tra partite ed eventi. Per dieci mesi l'anno, resta una risorsa improduttiva. Se una squadra della stessa città lo utilizza per altri 50 giorni non toglie nulla ai ricavi dell’altra. Dimezzando l'investimento iniziale, si legge, porterebbe a un rendimento 'esplosivo', rendendo lo stadio più redditizio.