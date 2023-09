Stadio Milan, altro derby con l’Inter? Obiettivo Euro 2023

Sarà il 2026 , scrive Tuttosport in edicola, l’anno decisivo per capire chi potrà vincere il derby degli stadi tra Inter e Milan, obiettivo Euro 2032 . I due club stanno mandando avanti due progetti separati: i rossoneri a San Donato, i nerazzurri a Rozzano. Il Comune di San Donato attende i prossimi passaggi formali da parte del Milan per entrare nel dettaglio del progetto. Qualche novità potrebbe arrivare a breve . Il Milan ha già iniziato anche a commissionare alcuni studi sulla viabilità della zona. Questo nuovo stadio da 70.000 persone potrebbe anche essere lo stadio dell’Europeo 2032. Il Milan ha già fatto sapere di voler ospitare nella sua nuova casa alcune partite della manifestazione, ma la decisione spetta alla FIGC: scadenza a ottobre 2026.

Euro 2023, c'è anche lo stadio dell'Inter

Lo stesso discorso, si legge, vale per l’Inter, nel momento in cui il club nerazzurro farà altri passi avanti verso la costruzione della sua nuova casa a Rozzano, l’area identificata come confermato dall’incontro della scorsa settimana tra l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello e il sindaco a sud del capoluogo lombardo. Dopo i tanti derby prestigiosi sul campo degli ultimi anni, ci potrebbe essere una nuova sfida tra Milan e Inter per lo stadio di Euro 2032. LEGGI ANCHE: Milan, Leao chi sei? A 24 anni serve svoltare per i rossoneri