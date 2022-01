Stadio Meazza, iniziata la rizollatura: Inter-Milan avrà un prato nuovo

Inter e Milan avranno un nuovo prato per il derby del 5 febbraio: iniziato il lavoro di rizollatura all'interno dello Stadio Meazza

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha analizzato quanto sta accadendo in questi giorni all'interno dello Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Secondo il quotidiano sportivo è iniziato il lavoro di rizollatura del campo, con quest'ultimo che è apparso decisamente danneggiato nelle ultime partite casalinghe di Inter e Milan . Inevitabilmente, lo spettacolo non è stato degno di nota, dunque i due club hanno deciso di approfittare della sosta per avere un nuovo prato in vista del derby del 5 febbraio. Secondo 'Tuttosport', si tratta di un'operazione da mezzo milione di euro complessivi da dividersi tra le due società. Ad occuparsi del terreno di gioco è Giovanni Castelli , che dal 1990 è l'agronomo responsabile del campo del 'Meazza'.

Zolle nuove che arrivano da Verona e non più da Locate Triulzo per fare in modo di giocare una partita di calcio con un campo perfetto. Prato a parte, c'è anche una buona notizia per quello che riguarda il numero degli spettatori a cui potranno assistere al derby. Non saranno più solamente 5mila i tifosi presenti al 'Meazza', ma potranno accedere all'impianto il 50% della capienza totale, ovvero circa 40mila fan. L'Inter ha già avviato le modalità di vendita in quattro fasi, mentre il Milan farà partire la vendita dei biglietti per il secondo anello blu a partire dal 28 gennaio. Vendita dei biglietti che non è stata apprezzata dalla Curva Nord che, a quanto pare, non sarà presente per il derby contro il Milan. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw