Inter-Milan, vendita dei biglietti a partire dal 28 gennaio | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan comunica che dal 28 gennaio si potranno acquistare i biglietti per assistere al derby

AC Milan comunica che i biglietti per il Secondo Anello Blu relativi alla gara Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro, saranno in disponibili online in tre fasi di vendita.