Stadi pieni al 100%, possibile via libera con il derby Milan-Inter

Stadi pieni al 75% subito e, presto, al 100%. Con il Green Pass si torna verso la normalità. Milan-Inter del 7 novembre come prima gara utile?

Daniele Triolo

Presto gli stadi potranno tornare a riempirsi per il 75% della loro capienza. Ma si pensa già agli stadi pieni al 100% per tornare, il prima possibile, ad una situazione di completa normalità. Secondo Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, l'obiettivo potrebbe essere raggiunto entro la fine di questo 2021. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Stadi pieni al 100%, dunque, entro qualche mese. Ma non soltanto, perché la specifica riguarderà anche i palazzetti, per la felicità degli appassionati di basket e volley. D'altronde, con l'adozione del Green Pass, è possibile adottare tali provvedimenti, tanto per gli sport all'aperto quanto per quelli al chiuso.

Ricordandosi, però, di proseguire sulla strada della prudenza, rispettando le regole di sicurezza. Per la 'rosea' i più ottimisti, in particolare, hanno fissato per l'inizio del mese di novembre la possibilità della svolta. Con una data ed un momento ben precisi per il via libera agli stadi pieni al 100%: il derby di Milano, il tanto atteso Milan-Inter, del prossimo 7 novembre, ore 20:45, a 'San Siro'.

La road map, in fin dei conti, è stata già tracciata da tempo. Il primo 'step' sarà il decreto per riportare la capienza degli stadi italiani al 75%: dovrebbe avvenire nel weekend del 16-17 ottobre, alla ripresa dei campionati dopo la sosta per le Nazionali.