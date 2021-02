Sport e politica, il botta e risposta tra Ibrahimovic e LeBron James

Ibrahimovic contro LeBron James: ‘scontro’ epico

I quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina hanno fornito ampio risalto alla querelle andata in scena, in questi giorni, tra Zlatan Ibrahimovic, leader del Milan, e LeBron James, stella di prim’ordine dei Los Angeles Lakers, nella NBA.

Nonostante, infatti, si parli di sport diversi (calcio e basket), Ibrahimovic e LeBron James si sono ‘scontrati’, verbalmente, su una questione importante: quella del connubio tra sport e politica e sull’opportunità o meno, per uno sportivo, di impegnarsi anche sul piano politico e sociale.

Ibrahimovic, qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata a ‘Discovery +‘ per la UEFA, aveva detto: “LeBron è fenomenale in quello che sta facendo, ma non mi piace che le persone che hanno una sorta di status facciano politica”. Zlatan aveva poi incalzato: “Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio, non faccio il politico”.

La risposta di LeBron James al numero 11 del Milan non si è fatta attendere. “Io non starò mai zitto contro le ingiustizie. Per molto tempo ci è stato detto che non eravamo in grado di parlare di altro. Non è più così, non sarà mai più così”. Poi, in tackle su Ibrahimovic, ha aggiunto: “Buffo che lui dica queste cose, perché è lo stesso ragazzo che, nel 2018, ha parlato di razzismo in Svezia legato alle sue origini”.

Questa la conclusione, ironica, di LeBron James su Ibrahimovic: "Non era stato lui, quando era tornato in patria, a dire che sentiva un certo tipo di razzismo in campo solo perché il suo cognome era diverso da quello degli altri? Era lui, giusto?".