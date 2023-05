Spezia-Milan, analisi collettiva: ora testa all’Inter | NEWS

L'edizione odierna di Tuttosport, parla anche della partita di ieri sera tra lo Spezia e il Milan, con la sconfitta rossonera

Il Milan, dopo la sconfitta contro l'Inter, non si riprende e cade anche contro lo Spezia, sempre per 2-0. I rossoneri di Pioli sembrano aver perso il gioco e molte sicurezze, ora ci sarà il derby di ritorno di Champions League, che sarà la partita che deciderà la stagione. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Spezia-Milan, analisi verso la Champions

Il quotidiano torinese, parte dalla fine della partita, con il Milan sotto la Curva, una scena che, si legge, non si dovrebbe vedere per una squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Il Milan non ha saputo sottrarsi a tale confronto, facilitato dalla struttura del Picco, dove ieri ha meritatamente perso 2-0 con lo Spezia. Uno stadio che ha visto una prestazione senza giustificazioni, peggiore di altri rovesci patiti in questo deludente 2023. Senza giustificazioni perché tutto si stava apparecchiando per poter incombere con decisione in zona Champions - vedi il pari della Lazio con il Lecce -, invece i rossoneri hanno steccato clamorosamente, fornendo l’ennesima prova senza nerbo.

Quando Pioli ha messo mano ai cambi: più per gestire il gruppo in vista del ritorno con l’Inter martedì, che per fare realmente sua la gara. In quel momento i padroni di casa, già in crescita con le due parate di Maignan su Nzola e Ekdal, hanno affondato i colpi, con due debuttanti al gol in A, entrambi arrivati al mercato invernale: Wisniewski ha firmato il vantaggio con una deviazione in area, mentre Esposito ha disegnato una perfetta parabola su punizione per un 2-0 da godimento doppio, visto il passato interista.

Ora, continua Tuttosport, ci sarà l'Inter contro cui dopodomani il Milan si giocherà tutto per tentare l'accesso alla finale di Istanbul. Vista l'andata e visto il match di ieri, appare tutt'altro che semplice, per le poche possibilità citate da Pioli. Il calcio, come si ama dire, non è comunque scienza esatta. Ma, in caso di uscita e di mancata qualificazione Champions, sarà necessaria una profonda analisi collettiva a ogni livello e più decisa, se necessario, dei contratti in essere.