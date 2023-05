Spezia-Milan, Semplici: “Dobbiamo essere cinici e cattivi” | Serie A News

Leonardo Semplici, allenatore dei liguri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan. Ecco le sue dichiarazioni sul match

'Tuttosport' in edicola ha riportato alcune dichiarazioni di Leonardo Semplici alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00. Una gara che, per i liguri, vale di fatto una stagione: ora lo Spezia è infatti terzultimo in classifica, superato dal Verona e deve soltanto vincere per cercare la permanenza nella massima serie.

Spezia-Milan, le parole di Semplici alla vigilia del match — Lo Spezia ha già battuto il Milan due volte in tre stagioni in Serie A. La prima volta, stagione 2020-2021, per 2-0 proprio al 'Picco'; la seconda, stagione 2021-2022, successo 1-2 a 'San Siro'. Semplici ha introdotto così la partita, partendo dall'analisi del momento - molto complicato - della sua squadra. «Guardando i numeri, parlano chiaro e questo al di là del Milan. In undici partite abbiamo fatto 8 gol e subiti 17. Abbiamo creato tanto, ma abbiamo subito gol anche particolari. Dobbiamo cercare di mettere in campo un’attenzione diversa in fase difensiva e in attacco, cercando di essere più cinici, cattivi, buttando dentro tutto ciò che abbiamo».

Spezia-Milan, di certo, è la partita più complicata nella quale cercare la vittoria, giacché anche il Diavolo deve cogliere i tre punti per alimentare la corsa per un posto in Champions League. Semplici si affiderà a M'Bala Nzola, fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. «Mbala sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi. I ragazzi lunedì erano un po' abbattuti, poi si sono messi a lavorare con grande determinazione, per svoltare. La squadra l'ho vista bene, dobbiamo tentare l'impresa - con le buone o le cattive - contro i campioni d'Italia, semifinalisti di Champions League».