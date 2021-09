Spezia-Milan, niente più turnover: Pioli punterà sui titolari / News

Da oggi in poi Stefano Pioli penserà già a Spezia-Milan, in programma sabato alle ore 15. Ci sarà nuovamente spazio per i titolari

Renato Panno

Archiviata la pratica Venezia, il Milan dovrà pensare immediatamente alla gara contro lo Spezia, in programma al 'Picco' alle ore 15. Nella partita di ieri Stefano Pioli ha fatto riposare diversi titolari viste le tante partite ravvicinate dei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' l'allenatore rossonero, contro i liguri, dovrebbe ritornare sui propri passi, inserendo nuovamente i titolari in formazione. Ritornerà Fikayo Tomori al centro della difesa, Theo Hernandez sulla sinistra, mentre Franck Kessie si giocherà il posto con uno tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Alexis Saelemaekers, invece, rileverà un Alessandro Florenzi non al meglio della condizione. Ibrahimovic e Giroud recuperano? Leggi le Top News della rassegna di oggi per scoprirlo