Spezia-Milan, Italiano: “Ibra è dappertutto, hanno uomini di valore assoluto”

Spezia-Milan, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato del Milan, avversario in campionato domani sera alle 20:45. Le dichiarazioni ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Il Milan gioca alla grande ed ha uomini di valore assoluto. E Ibra è dappertutto. Noi dobbiamo dimostrare di essere cresciuti rispetto all’andata. Loro devono confermarsi ogni giorno. Può venire fuori una bella partita. Pioli? Non conosco molto i suoi metodi. Il Milan attacca e costruisce. Si procura correttamente rigori ed è molto organizzato. Ovvio che chi ama il calcio ne viene ispirato“. Queste invece le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa >>>