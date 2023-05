Spezia-Milan, brutta sconfitta: rossoneri lontani dalla Champions

Il Milan, si legge, dopo il ko contro l'Inter, incassa un altro 2-0 , stavolta dallo Spezia e spreca un'occasione d'oro per la zona Champions. Ora i rossoneri si trovano lontani 5 punti dall'Inter e fuori dalle prime quattro. L’ottava sconfitta in campionato contro la terz’ultima è il modo peggiore per avvicinare il derby di martedì. Serviva una prova di fuoco per alimentare il sogno della rimonta. E invece un Milan molle, confuso ha sbattuto a lungo contro il muro bianco e, passato in svantaggio al 30’ della ripresa, invece di arrabbiarsi, ha costruito ancora meno. Ancora un gol subito da corner, con reattività da bradipo. Se la difesa rossonera avesse voluto evitarlo con la foga che ci ha messo lo Spezia per segnarlo, la palla di Wisniewski non sarebbe entrata.

Non era solo un problema di motivazioni, continua la rosea, il Milan era con molti titolari, ma non è riuscito a creare. Le uniche certezze verso il derby sono Tonali e Maignan, con la speranza di Leao. Ma potrebbero non bastare per recuperare due gol a un'Inter in grande forma. Ora per il Milan, la strada verso la prossima Champions League si fa molto complessa. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un nuovo nome per il centrocampo