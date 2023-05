Spezia-Milan, la Curva Sud chiama la squadra: oggi tifosi a Milanello

Il Milan, dopo la sconfitta contro lo Spezia, è andato a colloquio con la Curva Sud presente al 'Picco'. Due file, si legge, di uomini si guardano in faccia e sembra un quadro. Da una parte, in alto, gli ultrà della Sud, la curva del Milan. Dall’altra, in basso, i giocatori, con in prima fila Saelemaekers, Kjaer, Calabria, Giroud, Hernandez, Adli. Non solo i giocatori, presente anche Stefano Pioli, cosa piuttosto anomala.

La scena, in sé, continua la rosea, è vista mille volte ma nell’incontro sotto la curva del Milan ci sono due particolarità. La prima è la presenza di Pioli, che ha scelto di unirsi ai suoi calciatori. La seconda è il contenuto del dialogo. Parla solo uno dei capi della Sud, che sprona la squadra, non la critica, e Pioli a pochi metri di distanza annuisce. Il senso del discorso, secondo ricostruzioni di serata, sta in un combinato di vicinanza e orgoglio. La curva ha detto che starà vicina alla squadra fino alla fine, come fatto per tutta la stagione, e ha chiesto di reagire, per battere l'Inter il prossimo marted'. “Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai” e “Noi vogliamo undici leoni”, così la Curva Sud ha accompagnato il Milan. Alle 12 i tifosi si presenteranno a Milanello, per caricare la squadra.