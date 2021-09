Spezia-Milan 1-2, la moviola: tutto liscio per l’arbitro Manganiello

La moviola di Spezia-Milan 1-2 dello stadio 'Picco'. Buona prestazione per il direttore di gara Gianluca Manganiello di Pinerolo (TO)

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato Spezia-Milan 1-2 dello stadio 'Picco' alla moviola. Il quotidiano romano ha premiato l'arbitro Gianluca Manganiello, della sezione A.I.A. di Pinerolo (TO) con un bel 6,5 in pagella. Questo perché Spezia-Milan non è stata una gara complicata per il direttore di gara.

Il quale, a voler approfondire bene la moviola di Spezia-Milan, per il 'CorSport' sbaglia a non ammonire Jacopo Sala ad inizio gara, ma che, sostanzialmente, interpreta nella maniera più corretta le uniche situazioni poco chiare della partita. Manganiello ha concluso Spezia-Milan con 24 falli fischiati e 4 ammonizioni in totale.

Proteste, appena accennate, da parte dei rossoneri, per un contrasto tra Kelvin Amian e Rafael Leao nell'area di rigore dei padroni di casa. Non ci sono, però, gli estremi per un penalty in favore del Milan: normale contrasto di gioco, ottima lettura da parte dell'arbitro. Il quale, poi, vede bene anche sul contrasto tra Petko Hristov e Theo Hernández al limite dell'area di rigore ligure: non ci sono certezze, infatti, che i due siano venuti a contatto. Niente calcio di punizione, dunque, per il Diavolo.

Nessun dubbio, poi, sulla regolarità del gol di Daniel Maldini, il quale salta pulito, anticipando lo stesso Hristov sul cross perfetto e calibrato, dalla destra, di Pierre Kalulu. Al V.A.R., quindi, pochissimo lavoro per Daniele Orsato, che il 'Corriere dello Sport' ha giudicato da 6 in pagella.