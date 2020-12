Sparta-Milan, la moviola: Siebert, decisioni corrette | Europa League News

Sparta Praga-Milan 0-1, la moviola: buona prova dell’arbitro Siebert

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Daniel Siebert, direttore di gara di Sparta Praga-Milan in Europa League, ha preso un bel 6 in pagella sul ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Tutte corrette, infatti, le decisioni di Siebert secondo il quotidiano romano. L’episodio più importante della partita capita a 15′ dalla fine, quando Dominik Plechatý stende l’attaccante rossonero Rafael Leão lanciato verso la metà campo dello Sparta Praga.

Il cartellino rosso diretto sventolato da Siebert sotto il naso di Plechatý ci può stare. Il portiere Milan Heča viene ammonito per proteste dopo una corsa verso l’arbitro per contestare il provvedimento verso il più giovane compagno.

Sembrano corretti, per il ‘CorSport‘, i cartellini gialli per Rade Krunić (Milan) e Michal Sáček (Sparta Praga), anche se, per quanto concerne l’ammonizione nei confronti del bosniaco, Stefano Pioli non ha gradito.

Sanzione per Matěj Polidar, che entra duro su Andrea Conti ed infiamma un match tutto sommato tranquillo. Anche in questo caso, giusta l’ammonizione. Un po’ fiscale, invece, il cartellino giallo per Samu Castillejo.

