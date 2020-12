Sparta-Milan 0-1, Pioli: “Hauge può fare anche meglio” | Europa League News

Sparta Praga-Milan 0-1, il commento di mister Pioli al match

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto al termine di Sparta Praga-Milan 0-1, match valido per la 6^ giornata del Gruppo H di Europa League. La partita è stata decisa da un guizzo di Jens Petter Hauge nel primo tempo.

E proprio da Hauge l’allenatore emiliano ha iniziato la sua disamina del post-partita. “Sta facendo benissimo e può ancora crescere tanto – le dichiarazioni di Pioli, riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina -. Ha grandi qualità e siamo soddisfatti della sua prestazione. La sua abilità migliore è l’uno contro uno: quando ha la palla sprigiona velocità”.

Quindi, Pioli ha commentato la prova del collettivo: “La nostra è una squadra di qualità, un gruppo unito. Siamo bravi a preparare le partite ed a giocarle al massimo, per poi dimenticarle in fretta. Sono soddisfatto perché i giocatori che hanno giocato meno si sono fatti trovare pronti, ma non avevo dubbi. Sono contento che si siano tolti qualche soddisfazione. Scudetto? Dobbiamo provare a migliorare il campionato dell’anno scorso”.

