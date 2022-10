Sosta Mondiale, il programma del Milan: dieci giorni a Dubai e amichevoli

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del programma del Milan in vista della sosta per il Mondiale in Qatar. Cosa faranno i rossoneri in quel periodo? Innanzitutto diversi giocatori della rosa parteciperanno alla competizione di calcio più importante al mondo: la Francia chiamerà Theo Hernandez, Olivier Giroud e forse Mike Maignan, ancora alle prese con il percorso riabilitativo post-infortunio. Altri, come Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere, stanno lottando per ottenere una chiamata dai rispettivi CT. Il gruppo azzurro, ovviamente, rimarrà purtroppo fuori dalla rassegna e resterà agli ordini di Stefano Pioli.