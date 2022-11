Sorteggio Champions League, ecco le possibili avversarie del Milan

Oggi alle ore 12:00, a Nyon, il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Coinvolte Napoli, Milan e Inter. Tutti i dettagli

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera) ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in programma dalla metà di febbraio 2023 in avanti. Dopo l'eliminazione della Juventus, retrocessa in Europa League, saranno tre le squadre italiane coinvolte dall'appuntamento.

Sorteggio Champions League: la situazione di Napoli, Inter e Milan — Si tratta del Napoli di Luciano Spalletti, qualificatasi come primo nel Girone A, a pari punti con il Liverpool ma con una miglior differenza reti negli scontri diretti, con 15 punti, frutto di 5 vittorie ed una sola sconfitta. Poi dell'Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli, che hanno concluso i rispettivi Gironi, C ed E, a 10 punti ed al secondo posto, dietro a Bayern Monaco e Chelsea.

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Napoli potrebbe pescare il PSG, il Borussia Dortmund, il RB Lipsia, l'Eintracht Francoforte ed il Bruges. Probabilmente, l'incrocio da evitare a tutti i costi è soltanto quello con i parigini. Il resto delle compagini in gara sembra essere alla portata degli azzurri che, nella fase a gironi, hanno segnato 20 gol: miglior attacco della Champions.

Per Inter e Milan, invece, un po' meno da sorridere. I nerazzurri potrebbero trovare il Chelsea, giustiziere dei rossoneri, mentre questi ultimi hanno ampie chance di pescare il Bayern Monaco, che ha liquidato i 'cugini' sia in casa sia in trasferta. Avversarie, logicamente, invertite rispetto alla fase a gironi. Sono comuni, invece, le altre rivali che potrebbero scaturire dall'odierno sorteggio degli ottavi di Champions League.

Nella fattispecie, il Manchester City, il Real Madrid, il Tottenham, poi le portoghesi Porto e Benfica. Avversarie che le milanesi, ad onor del vero, sotto sotto sperano di trovare. Milan, individuato il centravanti del futuro: le ultime di mercato >>>