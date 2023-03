Sorteggio Champions League: Milan, dai derby alle tre da evitare

Alle ore 12:00 sorteggio dei quarti di finale di Champions League: il Milan di Stefano Pioli può pescare un'italiana o una big europea

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera) ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti sono le tre squadre italiane coinvolte nell'evento. Tre compagini della Serie A non arrivavano ai quarti del massimo torneo europeo dalla stagione 2005-2006: un'impresa, dunque, che riabilita, in parte, il calcio italiano.

Sorteggio Champions League, probabile un derby per il Milan — Ma non c'è tempo di pensare a questo perché oggi si conosceranno già i nomi delle rivali per rossoneri, nerazzurri ed azzurri. L'obiettivo, pertanto, è quella di portare più squadre possibili in semifinale di Champions. Essendo un sorteggio 'aperto', dove tutti possono sfidare tutti, con tre squadre su otto presenti nell'urna UEFA un derby tra compagini del Belpaese è molto probabile.

Dovesse uscire un derby (Milan-Inter, Milan-Napoli, Inter-Napoli che sia) si avrebbe la certezza di una squadra italiana in semifinale. Motivo per cui, forse, da più parti si spera in uno 'scontro fratricida'. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, in merito al sorteggio odierno dei quarti di Champions League, ha analizzato Milan, Inter e Napoli, cercando di capire quali possano essere le loro caratteristiche, ma anche i pericoli da evitare le squadre, magari, da incontrare.

Per quanto riguarda il Milan, la 'rosea' ha ricordato come il Diavolo abbia un DNA europeo. Essendo la Champions 'tradizione e cultura calcistica' che non si inventa da un giorno all'altro, proprio in questa competizione i rossoneri potrebbero ritrovare la vena dei giorni migliori. Superare il turno contro il Tottenham, 'esorcizzando' un tabu inglese, per il Milan in fin dei conti è stata un'impresa che va oltre la crisi degli 'Spurs'.

Bayern, City e Real da evitare. Con il Benfica l'accoppiamento migliore — Adesso il Milan deve ritrovare, secondo 'La Gazzetta dello Sport', leggerezza, velocità, fantasia e imprevedibilità del primo-Pioli. Vale a dire quello con Theo Hernández terzino/mezzala, con Rafael Leão 'parente' di Ricardo Kaká e con Sandro Tonali e Ismaël Bennacer colonne del centrocampo. Il riferimento da prendere in esame? Il Milan di Carlo Ancelotti che vinse la Champions League nel 2007, con Kaká e Clarence Seedorf dietro Filippo Inzaghi e il trittico Andrea Pirlo-Gennaro Gattuso-Massimo Ambrosini in mezzo.

Può essere anche un suggerimento tattico per Pioli, la cui recente difesa a tre sente il “richiamo” della linea a quattro in diverse situazioni di gioco. Il Milan più bello di Pioli era europeo, ha perso un po’ il filo ma può ritrovarlo, secondo il quotidiano sportivo nazionale. Che, per il Diavolo, eviterebbe in particolare tre squadre: Bayern Monaco, Manchester City e il Real Madrid dell'amico Ancelotti. Il miglior Milan, invece, potrebbe creare qualche difficoltà al Benfica.

Non resta, dunque, che aspettare e vedere cosa riserverà il sorteggio di Champions League a Milan, Inter e Napoli. Con la speranza che i rossoneri vadano il più avanti possibile in questa prestigiosa competizione. Milan, offerta per il nuovo Kvaratskhelia? Le ultime news >>>

