Sorteggio Champions League, tutti i derby possibili per il Milan

Oggi sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Per il Milan sarà derby comunque vada. Il motivo in questo articolo della 'rosea'

Daniele Triolo

Oggi alle ore 12:00 a Nyon (Svizzera) ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Coinvolte tre squadre italiane: Milan, Inter e Napoli. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nell'urna spira una forte aria di derby, qualsiasi siano gli accoppiamenti che scaturiranno tra qualche ora.

Sorteggio Champions League, aria di derby per il Milan — Si va dal derby vero e proprio, ovvero la stracittadina di Milano tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, al derby italiano, tra rossoneri o nerazzurri e il Napoli di Luciano Spalletti. Ma ci sono anche molte storie che si intrecciano in questo sorteggio odierno di Champions League.

Per esempio, se il Milan pescasse il Chelsea, la partita sarebbe un derby del cuore per Thiago Silva, difensore brasiliano dei londinesi, così com'è già stato nel girone di qualificazione di questa edizione della Champions. Ma anche per Olivier Giroud e Fikayo Tomori. Qualora, invece, con i rossoneri capitasse il Benfica, aria di derby per Rafael Leão, cresciuto calcisticamente nei rivali dello Sporting Lisbona.

E che dire di un accoppiamento tra Milan e Real Madrid? Si ritroverebbero dinanzi il Diavolo e Carlo Ancelotti, allenatore delle 'Merengues', calciatore in rossonero per cinque anni (1987-1992) e tecnico per nove (2001-2009). Ancelotti è stato prima compagno di squadra, poi allenatore di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico rossonero.

Tante storie si intrecciano nell'urna di Nyon — Altre 'sotto-trame' da derby in questo sorteggio dei quarti di Champions League? Giroud, centravanti del Milan, ha sì giocato nel Chelsea ma, prima di passare ai 'Blues', ne era stato addirittura rivale con la maglia dell'Arsenal. Poi c'è Brahim Díaz, il cui cartellino è ancora del Real Madrid: cuore ormai diviso a metà tra Milan e 'Merengues'. Senza dimenticare anche che è un ex del Manchester City.

Tutte queste storie non riguardano soltanto il Milan, che, di fatto, non avrebbe punti di contatto apparenti soltanto con il Bayern Monaco, ma anche tutte le altre squadre italiane coinvolte nel sorteggio Champions. Non resterà che accomodarsi in poltrona e vedere cosa riserverà il destino. Milan, offerta per il nuovo Kvaratskhelia? Le ultime news >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!