Sorteggi playoff Europa League: il Milan può ritrovare l’amico Gattuso

Il Milan, tra l'altro, ha brutti ricordi contro l'OM. Eliminazione dalla Coppa dei Campioni nel 1991 con conseguente squalifica di un anno dalle coppe europee in seguito alla 'notte del Vélodrome', quando Adriano Galliani ritirò la squadra dal campo per via di un guasto ai riflettori, perdendo l'incontro di ritorno in Francia a tavolino dopo l'1-1 di 'San Siro'. Poi, ovviamente, la sconfitta nella finale del 1993 a Monaco di Baviera.

Il possibile imbarazzo dell'incrocio con il Tolosa — Poi, tra le avversarie temibili del sorteggio odierno, lo Sporting Lisbona di Rúben Amorim, tornato competitivo anche in Portogallo, ma che in Europa League ha già pagato dazio con l'Atalanta. L'abbinamento, eventuale, con il Tolosa creerebbe imbarazzo per via della comune proprietà (il fondo RedBird). Sarebbe auspicabile pescare il Qarabağ, nonostante la trasferta in Azerbaigian non sia propriamente delle più agevoli.

Altre possibili rivali del Milan nei sorteggi dei playoff di Europa League il Friburgo, lo Sparta Praga e il Rennes. Vedremo quale destino riserverà l'urna di Nyon al Diavolo. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

