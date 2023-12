Sorteggi Europa League, Milan occhio all’ex! ‘Pericolo’ Gattuso

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto sul Milan e sui sorteggi di Europa League. Alcuni pericoli per i rossoneri

Chi vince l’ Europa League , scrive 'La Gazzetta dello Sport', raramente si prende anche il campionato. L’ultima volta è successo nel 2012 al Porto. Negli ottavi troviamo il Leverkusen di Xabi Alonso e il Liverpool di Klopp. Le rivali potrebbero essere le italiane: Atalanta, qualificata, Milan e Roma, costrette ai playoff. La rosea parla dei possibili pericoli per il Milan e di come funzionano i sorteggi .

Milan, sorteggi Europa League

Le prime degli 8 gruppi di Europa League direttamente agli ottavi. Al sorteggio del 23 febbraio saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Non conoscono ancora le 8 sfidanti che saranno promosse dai playoff tra le seconde dei gruppi e le terze “retrocesse” dalla Champions League, come il Milan. I rossoneri sono reduci dalle semifinali della Champions passata e sono stati eliminati soltanto per differenza gol in questa. Non c’è dubbio che il Qarabag, questioni logistiche a parte, sia l’oggetto del desiderio. Sparta Praga, Tolosa, Rennes e Friburgo sono sicuramente alla portata. Più complicato lo Sporting. I problemi possono arrivare dal Marsiglia di Gattuso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Cosa cambia con l'Europa League? Le strategie