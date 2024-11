Camarda, infatti, nel caso segnasse in Slovan Bratislava-Milan, diventerebbe il più giovane marcatore di sempre nella storia della Champions League . Oggi il primato appartiene ad Ansu Fati ( Barcellona ), a segno a 17 anni e 40 giorni in Inter-Barcellona 1-2 del 10 dicembre 2019 .

Nel caso segnasse, diventerebbe il più giovane marcatore di sempre

Camarda, che di anni ne ha 16 (ne compirà 17 soltanto il prossimo 10 marzo 2025), ci era già riuscito in Milan-Bruges 3-1 dello scorso 22 ottobre, prima che il V.A.R. cancellasse, per posizione di fuorigioco, il suo primo storico gol in Europa. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca rischia l’esonero? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore >>>