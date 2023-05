Formazione Inter: Inzaghi, mossa a sorpresa? “Ultime ore decisive”

Inzaghi, cambio di formazione a sorpresa?

Una scelta di formazione che andrebbe a penalizzare quindi Mkhitaryan, che sembrava certo di una maglia, anche come conseguenza della panchina iniziale con la Roma. Ora però l'armeno è il candidato forte per restare fuori nell’Euroderby. Attenzione, non è ancora una certezza, visto che manca la sgambata di questa mattina, ma una forte probabilità. Simone Inzaghi deciderà dopo l'allenamento di questa mattina, probabilmente dopo pranzo. Sono ore di riflessione dunque per l'allenatore nerazzurro in vista di Milan-Inter. "Le ultime ore, insomma, avrebbero fatto cambiare i piani ad Inzaghi". Sarà davvero così? Lo vedremo. Intanto ecco le ultime notizie su Leao da casa Milan >>>