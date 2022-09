Shevchenko: “Bravo Pioli, ha trasformato il Milan in una squadra vincente”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ieri è stato in sede per ringraziare club e tifosi dell'aiuto dato alla sua Ucraina

Daniele Triolo

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è stato ieri a 'Casa Milan', presso la sede del club rossonero in Via Aldo Rossi. Lo scopo della visita di Sheva, duplice. Da un lato, ringraziare la società per quanto fatto, tramite 'Fondazione Milan', con il progetto benefico 'AC Milan for Peace'.

E, ovviamente, ringraziare anche i tifosi per aver alimentato l'iniziativa benefica, acquistando la replica della maglia indossata da Shevchenko nella finale di Champions League del 2003 tra Juventus e Milan, i cui proventi della vendita sono finiti alla Croce Rossa Italiana per il sostegno al popolo ucraino.

Milan, le dichiarazioni di Shevchenko al canale della società

Shevchenko, poi, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV', così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Stefano Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ho tanto rispetto e ammirazione per lui: è riuscito a trasformare la squadra in una squadra vincente".

Poi Sheva ha detto: "Ringrazio Fondazione Milan per il supporto che ha dato in questo tempo di guerra per l’Ucraina e tutti i tifosi del Milan che hanno partecipato alla raccolta fondi. Abbiamo realizzato un bellissimo progetto con il Comune di Milano per aiutare i rifugiati ucraini e sta andando bene. Qualche settimana fa sono stato a Irpin (città della regione di Kiev, n.d.r), in cui è stato distrutto l’80% delle abitazioni. Anche lo stadio, in cui io andavo a giocare da bambino: la tribuna, gli spogliatoi e il sintetico, che è pieno di buchi per le bombe. Eppure stavano giocando dei bambini. Ho chiesto al sindaco cosa si potesse fare per la città e lui mi ha detto: lo stadio. Io ho chiesto perché, visto che mancano scuole e ospedali e lui mi ha risposto che la gente sta lavorando tanto e bisogna dare ai bambini la possibilità di giocare e di praticare sport".

Shevchenko ha quindi autografato 50 maglie speciali ai tifosi e chiosato: "Vedere il Milan alzare la coppa dello Scudetto dopo tanti anni è stato bellissimo, che emozione vedere gioire tanti milanisti. Il calcio italiano? È in crescita: c'è più competizione interna, il livello di atletismo e di intensità si è alzato molto e si vedono belle partite. Quest'anno per il titolo sarà una corsa fra molte squadre".