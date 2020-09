Shamrock Rovers-Milan, la moviola: pochi dubbi per Farkas

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha messo in evidenza alcuni episodi dubbi in Shamrock Rovers-Milan. Nulla di clamoroso, perché la partita non ha offerto particolari spunti su cui discutere. Al 14′ minuto Samu Castillejo atterra duramente Grace: punizione convalidata ma niente ammonizione, che forse poteva starci. Niente da dire sui due gol del Milan, regolarissimi entrambi. Al 54′ minuto il primo giallo del match per Grace, intervenuto duro su Castillejo. Giusto anche non assegnare il rigore ai rossoneri sulla caduta in area di Zlatan Ibrahimovic: fallo in attacco per lo svedese.

ECCO GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH DI IERI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>