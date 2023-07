Aia, dismesso l’arbitro Serra: negò il gol a Messias in Milan-Spezia

Come riportato dal Corriere.it, fra i nomi che l’Aia (associazione italiana arbitri) ha deciso di escludere in vista della stagione 2023/24 dalla serie A e dalla serie B c’è anche quello di Marco Serra, fischietto piemontese salito alla ribalta ultimamente per le parole e la diatriba con l'allenatore della Roma José Mourinho. Il 40enne sarà tuttavia dismesso per «motivate ragioni tecniche». Serra era anche l'arbitro di Milan-Spezia del gennaio 2022. In quella partita negò un gol di Messias per un fallo fischiato su Rebic senza concedere un facile vantaggio. I rossoneri persero poi quella partita nei minuti finali. LEGGI ANCHE : Calciomercato Milan – Possibile insidia United per una punta?