Serie C – Monza: preso Mota Carvalho, ‘gemello’ di Rafael Leao

CALCIOMERCATO MONZA – Il Monza, allenato da Cristian Brocchi, guida il Gruppo A di Serie C con 50 punti, a 10 lunghezze di distanza dal Pontedera secondo in classifica.

Per assestare un colpo definitivo alle speranze delle squadre inseguitrici, il Presidente del sodalizio brianzolo, Silvio Berlusconi, grazie al lavoro dell’amministratore delegato Adriano Galliani, vecchie conoscenze rossonere, hanno realizzato una bella operazione di calciomercato.

Come ricordato, infatti, da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ieri ha svolto le visite mediche con il Monza il centravanti portoghese Dany Mota Carvalho, classe 1998, prelevato dalla Juventus Under 23 per ben 5 milioni di euro! Prestito con obbligo di riscatto, in caso di promozione in Serie B, è la formula trovata da Galliani e Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero.

La particolarità su Mota Carvalho, 8 gol in 24 gare fin qui, tra campionato e Coppa Italia di Serie C, con la seconda squadra della Juventus, è che nella Nazionale Under 21 del Portogallo fa coppia, in attacco, con il giovane centravanti milanista Rafael Leao. Un altro attaccante rossonero, invece, Krzysztof Piatek, è in odore di cessione. Ma dove può andare il ‘Pistolero‘ polacco? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

