Serie A – Ripresa partite il 16 maggio? C’è la proposta della FIGC

NEWS SERIE A – Come riferito in mattinata da Repubblica, la FIGC sta pensando di ricominciare il campionato di Serie A il 16 maggio.

Dopo un’iniziale proposta di data del 3 maggio, i vertici della Federazione, avrebbero individuato metà maggio come termine ultimo (o quasi) per salvare la Serie A 2019/2020. Il tutto, dovrà essere condiviso da tutti i protagonisti del nostro calcio, in primis i club. Si attendono sviluppi.

