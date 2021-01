Serie A, Platini: “Scudetto? Occhio al Milan, non si fermerà”

Platini sulla lotta Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Michel Platini, ex attaccante bianconero, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ per commentare il derby d’Italia Juventus-Inter. Nel rispondere alla domanda, Platini ha tirato in ballo anche il Milan, squadra da non sottovalutare in chiave Scudetto. Ecco le dichiarazioni: “Juve-Inter per lo Scudetto? Attenti al Milan. Fa sempre risultati, è primo e non si fermerà. Questa A è combattuta”. Calciomercato Milan – Donnarumma, incontro risolutore: le ultime >>>