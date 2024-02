Serie A, in estate sarà rivoluzione: gli allenatori che potrebbero cambiare

Come analizzato dal Corriere dello Sport, la Serie A rischia di vivere una rivoluzione in estate con tanti cambi sulle panchine

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato di ciò che potrà succedere durante la prossima estate. In Serie A ci potranno infatti essere diversi cambi in panchina, così da scatenare un vero e proprio effetto domino. Per il Milan non è ancora ben chiaro il futuro di Stefano Pioli: l'allenatore rossonero potrebbe anche rimanere dalla parte del Diavolo, ma questo dipenderà molto dai risultati e i traguardi che saranno raggiunti.