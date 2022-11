Serie A, novità in vista per gennaio: ecco di cosa si tratta

Sembrano esserci importanti novità per gennaio, in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ecco di cosa si tratta

Fabio Barera

Una delle novità a cui si è assistito ai Mondiali di Qatar 2022, potrebbe presto fare irruzione anche nel campionato di Serie A; in questo caso, non si parla tanto dell'aumento vertiginoso dei minuti di recupero, a cui comunque ci si dovrà abituare, ma che in ogni caso sono a discrezione di ciascun direttore di gara.

Ci sarà invece la possibilità di introdurre in Serie A un'importante innovazione come il fuorigioco semiautomatico, che diminuisce ancora il margine di errore. Con le linee tracciate dal VAR in caso di offside, infatti, lo sbaglio poteva essere ancora presente, dal momento in cui si parla comunque di tratti che hanno un loro spessore.

Serie A, possibile novità da gennaio 2023 — Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la novità potrebbe essere introdotte in Serie A a partire dal gennaio 2023, alla ripresa del campionato. Già da ora gli arbitri delle CAN A e B stanno praticando il SAOT, acronimo inglese per identificare il fuorigioco semiautomatico, nel centro di Lissone.

La rosea riporta che servirebbe il benestare sia da parte della Lega, che da parte della Federazione, ma un introduzione a gennaio sembra comunque molto vicina. Da ricordare che, dovesse essere applicata tale novità, questo avverrebbe solo per la Serie A, con il campionato cadetto che ne rimarrebbe esente.