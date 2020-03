Serie A finita? Il Milan risparmia tagliando gli stipendi ai calciatori

NEWS MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, sebbene ancora non se ne parli ufficialmente, presto in casa Milan l’argomento del taglio degli stipendi potrebbe diventare un argomento di grande attualità. Molto dipenderà, innanzitutto, dal destino che avrà l’attuale campionato di Serie A, sospeso ad inizio marzo per la pandemia da coronavirus che ha attanagliato il nostro Paese.

Qualora il torneo fosse annullato, infatti, senza più riprendere, il Milan ne ricaverebbe un notevole risparmio economico dal taglio degli stipendi del tecnico Stefano Pioli e dei calciatori del suo organico, soprattutto nel caso in cui, come sembra, venisse applicata una forbice tra il 10 ed il 30%. Al momento, il Milan ha un monte ingaggi di 110 milioni di euro lordi a stagione, ai quali vanno aggiunti altri 5 milioni per gli emolumenti di Marco Giampaolo e dello stesso Pioli.

Il Milan, ha proseguito il ‘CorSport’, sta partecipando ai vari tavoli che stanno lavorando per cercare di risolvere i problemi economici causati al mondo del calcio per effetto della diffusione del CoVid_19. Il fondo Elliott Management Corporation ha ereditato una situazione finanziaria molto difficile, con bilanci in passivo di tre cifre e con la situazione che potrebbe peggiorare. Nel caso in cui il campionato di Serie A non si concludesse, infatti, il Milan accuserebbe una perdita supplementare tra i 50 ed i 70 milioni di euro, soprattutto se venisse a mancare l’ultima ‘tranche‘ dei diritti televisivi (30 milioni di euro).

Quindi, se saltasse la Serie A in via definitiva, la decurtazione degli ingaggi sembrerebbe essere una strada scontata; nel caso in cui, al contrario, si riprendessero almeno gli allenamenti, tra qualche tempo, bisognerebbe rivalutare i parametri di una trattativa che si farebbe più complicata. Il Milan attende l’evolversi della situazione prima di affrontare il problema: le vie legali sarebbero inevitabili anche nel momento in cui gli sponsor richiedessero un risarcimento per l’interruzione dell’attività agonistica. SCOPRI QUANTO RISPARMIEREBBE IL MILAN DAL TAGLIO STIPENDI >>>

