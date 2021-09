Serie A, esplode la voglia di stadio: si tornerà alla piena capienza?

Attualmente, in Serie A, uno stadio può essere riempito al massimo per il 50% della sua capienza. La politica, però, discute su questo tema

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'ultimo turno di Serie A. Gli stadi saranno 'sold out' per Napoli-Juventus, Milan-Lazio e per Roma-Sassuolo. La voglia di calcio, e di stadio, si fa sempre più forte ed evidente dopo la riapertura degli impianti sportivi per la stagione 2021-2022.