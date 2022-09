Serie A, sarà ancora Milan-Napoli? Ecco perché può accendersi il duello

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento a quello che potrebbe essere il duello per la lotta scudetto in Serie A. Ci sono tanti motivi per il quale si può affermare che Milan e Napoli possano accendere una sfida fino all'ultima giornata di campionato. Le due squadre, innanzitutto, giocano per divertirsi e divertire. Ed è proprio questa la tattica giusta in un campionato così anomalo, compresso, come quello di questa stagione. Milan e Napoli lotteranno fino all'ultima giornata perché il gusto supera la stanchezza, perché l'allegria alleggerisce gambe e testa.