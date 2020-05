Serie A d’estate – Milan: Gabbia, ragazzo ‘interrotto’ dal lockdown

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a quei calciatori che, in vista della ripresa della Serie A nella seconda metà del mese di giugno, possono rappresentare delle ‘forze fresche’ per le squadre del nostro campionato, non abituate a giocare gare che contano in quel determinato periodo della stagione.

In casa Milan, uno di questi giocatori può essere sicuramente Matteo Gabbia, classe 1999, giovane centrale difensivo rossonero che, dopo mesi e mesi passati in panchina, ha esordito in Serie A e cominciato a vedere il campo da titolare proprio poco prima che il calcio chiudesse per via del lockdown provocato dalla pandemia da coronavirus.

Il CoVid_19, dunque, ha privato il Diavolo della possibile crescita di Gabbia, difensore centrale con buone basi ed ampi margini di miglioramento: la ‘rosea‘ si è domandata, però, se anche Ralf Rangnick, possibile, futuro allenatore del Milan la pensi anch’egli così … ECCO IL PENSIERO DELL’EX ROSSONERO MASSIMO AMBROSINI SUL TEDESCO RANGNICK >>>