Serie A, altra introduzione in arrivo: possibile il “challenge”

Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti cambi nel mondo del calcio, questo per alcuni casi di moviola degli anni passati o per la pandemia. Due casi sono l'avvento del VAR e i cambi, passati da tre a cinque. Due novità che hanno cambiato il mondo del calcio. Le novità, però, potrebbero non essere finite qui.

Altra introduzione in Serie A: pronto il challenge

L'edizione odierna del Corriere dell Sera parla oggi di un'altra possibile introduzione della Serie A. La Lega andrebbe verso il challenge, ovvero l'intervento del VAR a chiamata. Già dal 4 gennaio ci sarà l'avvento del fuorigioco semiautomatico. Il challenge sarebbe un'introduzione completamente nuova, ma è in funzione da tempo in altri sport. Nel basket o in NFL ad esempio, allenatori e arbitri hanno la possibilità di rivedere alcune azioni durante la partita, proprio a chiamata. Milan, il k.o. con l’Arsenal non ti ridimensiona: arrivano buone indicazioni